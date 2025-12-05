Rubio: Aİ-nin X sosial şəbəkəsini cərimələməsi Amerika xalqına zərbədir
Digər ölkələr
- 05 dekabr, 2025
- 20:49
ABŞ dövlət katibi Marko Rubio Avropa Komissiyasının (AK) X sosial şəbəkəsini 140 milyon dollar məbləğində cərimələməsini Amerika xalqına zərbə adlandırıb.
"Report" xəbər verir ki, o bu barədə sosial şəbəkə hesabında yazıb.
"Avropa Komissiyasının 140 milyonluq cəriməsi sadəcə xarici hökumətlərin X sosial şəbəkəsinə qarşı hücumu deyil, bu həm də Amerikanın texnoloji platformalarına və xalqına yönəlmiş hücumdur. İnternetdə Amerikanın senzura dövrü artıq keçib", - dövlət katibi qeyd edib.
Xatırladaq ki, AK Avropa İttifaqının rəqəmsal xidmətlər haqqında (DSA) qanununa əsaslanaraq şəffaflığın təmin edilməsini pozduğu üçün X sosial şəbəkəsini 120 milyon avro (140 milyon dollar) məbləğində cərimələyib.
