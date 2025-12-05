İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    • 05 dekabr, 2025
    • 20:49
    Rubio: Aİ-nin X sosial şəbəkəsini cərimələməsi Amerika xalqına zərbədir

    ABŞ dövlət katibi Marko Rubio Avropa Komissiyasının (AK) X sosial şəbəkəsini 140 milyon dollar məbləğində cərimələməsini Amerika xalqına zərbə adlandırıb.

    "Report" xəbər verir ki, o bu barədə sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    "Avropa Komissiyasının 140 milyonluq cəriməsi sadəcə xarici hökumətlərin X sosial şəbəkəsinə qarşı hücumu deyil, bu həm də Amerikanın texnoloji platformalarına və xalqına yönəlmiş hücumdur. İnternetdə Amerikanın senzura dövrü artıq keçib", - dövlət katibi qeyd edib.

    Xatırladaq ki, AK Avropa İttifaqının rəqəmsal xidmətlər haqqında (DSA) qanununa əsaslanaraq şəffaflığın təmin edilməsini pozduğu üçün X sosial şəbəkəsini 120 milyon avro (140 milyon dollar) məbləğində cərimələyib.

    Avropa İttifaqı ABŞ Marko Rubio Sosial şəbəkə cərimə
    Рубио: Штраф ЕС против соцсети X является ударом по американскому народу

