    В "Sanat Art Center" состоялся специальный концерт Jazz-Mugham

    Культура
    • 05 декабря, 2025
    • 20:47
    В Sanat Art Center состоялся специальный концерт Jazz-Mugham

    В "Sanat Art Center" состоялся специальный концерт под названием "Jazz-Mugham".

    Как сообщает Report, в концертной программе выступили известные артисты из Азербайджана и Франции, которые придали вечеру особый колорит благодаря своему индивидуальному стилю и мастерству.

    Музыка известного азербайджанского пианиста, композитора и аранжировщика Этибара Асадли, продолжающего творческую деятельность между Парижем и Баку, соединяет элементы мугама, джаза, народной и академической музыки, становясь мостом на пересечении Востока и Запада. Его исполнение и композиции вызывают большой интерес на престижных европейских сценах.

    Один из самых сильных и выразительных вокалов азербайджанской музыкальной сцены, выдающийся представитель нового поколения исполнителей мугама Илкин Довлатов мастерски сочетает традиционную восточную интонацию с современным джазом, придавая каждому выступлению особую эмоциональную глубину.

    Заслуженный артист Азербайджана, известный басист Руслан Гусейнов, выступавший на международных фестивалях и многочисленных проектах, создает на сцене ритмическую стабильность и гармоническое богатство благодаря техникой основанному, но при этом мягкому и музыкально выверенному стилю игры.

    Талантливый французский барабанщик Мартин Вангерми (Франция), выступавший на многих известных европейских джазовых площадках, отличается технической точностью, тонкими ритмическими нюансами и живой сценической энергией. Объединяя в игре импровизацию и динамичные ритмы, он придал концерту особую джазовую атмосферу.

    В течение вечера национальные азербайджанские мелодии переплетались с современными ритмами джаза, даря слушателям истинное музыкальное наслаждение и новый художественный опыт.

    "Sanat Art Center" благодаря подобным проектам стремится донести богатство азербайджанской музыки и ее современные выразительные возможности до широкой аудитории, а также укрепить свою роль как платформы, объединяющей местных и международных музыкантов.

