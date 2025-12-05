В "Sanat Art Center" состоялся специальный концерт Jazz-Mugham

В "Sanat Art Center" состоялся специальный концерт под названием "Jazz-Mugham".

Как сообщает Report, в концертной программе выступили известные артисты из Азербайджана и Франции, которые придали вечеру особый колорит благодаря своему индивидуальному стилю и мастерству.

Музыка известного азербайджанского пианиста, композитора и аранжировщика Этибара Асадли, продолжающего творческую деятельность между Парижем и Баку, соединяет элементы мугама, джаза, народной и академической музыки, становясь мостом на пересечении Востока и Запада. Его исполнение и композиции вызывают большой интерес на престижных европейских сценах.

Один из самых сильных и выразительных вокалов азербайджанской музыкальной сцены, выдающийся представитель нового поколения исполнителей мугама Илкин Довлатов мастерски сочетает традиционную восточную интонацию с современным джазом, придавая каждому выступлению особую эмоциональную глубину.

Заслуженный артист Азербайджана, известный басист Руслан Гусейнов, выступавший на международных фестивалях и многочисленных проектах, создает на сцене ритмическую стабильность и гармоническое богатство благодаря техникой основанному, но при этом мягкому и музыкально выверенному стилю игры.

Талантливый французский барабанщик Мартин Вангерми (Франция), выступавший на многих известных европейских джазовых площадках, отличается технической точностью, тонкими ритмическими нюансами и живой сценической энергией. Объединяя в игре импровизацию и динамичные ритмы, он придал концерту особую джазовую атмосферу.

В течение вечера национальные азербайджанские мелодии переплетались с современными ритмами джаза, даря слушателям истинное музыкальное наслаждение и новый художественный опыт.

"Sanat Art Center" благодаря подобным проектам стремится донести богатство азербайджанской музыки и ее современные выразительные возможности до широкой аудитории, а также укрепить свою роль как платформы, объединяющей местных и международных музыкантов.