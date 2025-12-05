СМИ: Чарльз Кушнер хотел навестить Саркози в тюрьме

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Посол США во Франции Чарльз Кушнер запросил разрешение навестить бывшего президента Франции Николя Саркози в тюрьме во время его недавнего непродолжительного заключения.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщает апелляционный суд Парижа, который предоставил ему такое разрешение.

    Согласно информации, встреча так и не состоялась, хотя Кушнер и бывший президент встречались за пределами тюрьмы.

    Агентству так и не удалось выяснить, почему Кушнер стремился встретиться с Саркози, которого в тюрьме также навещал его бывший протеже, министр юстиции Франции Жеральд Дарманен.

