СМИ: Чарльз Кушнер хотел навестить Саркози в тюрьме
- 05 декабря, 2025
- 21:22
Посол США во Франции Чарльз Кушнер запросил разрешение навестить бывшего президента Франции Николя Саркози в тюрьме во время его недавнего непродолжительного заключения.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщает апелляционный суд Парижа, который предоставил ему такое разрешение.
Согласно информации, встреча так и не состоялась, хотя Кушнер и бывший президент встречались за пределами тюрьмы.
Агентству так и не удалось выяснить, почему Кушнер стремился встретиться с Саркози, которого в тюрьме также навещал его бывший протеже, министр юстиции Франции Жеральд Дарманен.
