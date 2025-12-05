ABŞ səfiri Sarkozi ilə həbsxanada görüşmək istəyib

İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Digər ölkələr
    • 05 dekabr, 2025
    • 21:27
    ABŞ-nin Fransadakı səfiri Çarlz Kuşner keçmiş Fransa prezidenti Nikola Sarkozi ilə həbsxanada görüşmək istəyib.

    "Reuters"in məlumatına görə, Paris Apellyasiya Məhkəməsi ona buna icazə verib.

    Məlumata görə, Kuşnerlə keçmiş prezident yalnız həbsxanadan kənarda görüşə bilib.

    Agentlik Kuşnerin keçmiş müdafiəçisi, Fransa ədliyyə naziri Gerald Darmaninin də həbsxanada ziyarət etdiyi Sarkozi ilə niyə görüşmək istədiyini müəyyən edə bilməyib.

