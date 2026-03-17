    Azərbaycan bankının səhmdarları mükafat ödəməyi müzakirə edəcəklər

    Aprelin 30-da, saat 17:00-da "PAŞA Bank" ASC-nin səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, yığıncaq müvafiq telekommunikasiya vasitəsi ilə məsafədən olacaq.

    Yığıncağın gündəliyinə Bankın 2025-ci ilin yekunlarına dair maliyyə və idarəetmə hesabatlarının təsdiqlənməsi, mükafat ödənilməsi və digər məsələlər daxildir.

    Xatırladaq ki, "PAŞA Bank" 2007-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 354,512 milyon manatdır. Bankın səhmlərinin 56,8 %-i daxil olduğu "PAŞA Holdinq" MMC-yə, 28,2 %-i "Bless" MMC-yə, 10 % Arif Paşayevə, 5 %-i isə Mircamal Paşayevə (Bankın Müşahidə Şurasının sədri) məxsusdur.

