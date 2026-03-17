Акционеры PASHA Bank обсудят итоги 2025 года и выплату вознаграждений
Финансы
- 17 марта, 2026
- 15:42
Общее собрание акционеров ОАО PASHA Bank созвано на 30 апреля в 17:00.
Как сообщает Report, собрание пройдет посредством видеоконференцсвязи.
Акционерам предстоит утвердить финансовую отчетность за 2025 год, выплату вознаграждений и другие вопросы.
