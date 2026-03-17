    İranın Moskvadakı səfiri Müctəba Xameneinin Rusiyada müalicə aldığını təkzib edib

    Region
    • 17 mart, 2026
    • 15:13
    İranın Moskvadakı səfiri Müctəba Xameneinin Rusiyada müalicə aldığını təkzib edib

    İranın Moskvadakı səfiri Kazım Cəlali yeni ali lider Müctəba Xameneinin müalicə üçün Rusiyada olmasını təkzib edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri məlumat yayıb.

    Daha əvvəl Xameneinin səhhəti ilə əlaqədar və təhlükəsizlik mülahizələrinə görə Rusiya hərbi təyyarəsi ilə gizli şəkildə Moskvaya çatdırıldığı barədə məlumat verilmişdi.

    Kazım Cəlali
    Посол Ирана в Москве опроверг пребывание Моджтабы Хаменеи в РФ на лечении
    Iran envoy rejects claims Khamenei is in Russia for treatment

