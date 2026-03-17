İranın Moskvadakı səfiri Müctəba Xameneinin Rusiyada müalicə aldığını təkzib edib
Region
- 17 mart, 2026
- 15:13
İranın Moskvadakı səfiri Kazım Cəlali yeni ali lider Müctəba Xameneinin müalicə üçün Rusiyada olmasını təkzib edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri məlumat yayıb.
Daha əvvəl Xameneinin səhhəti ilə əlaqədar və təhlükəsizlik mülahizələrinə görə Rusiya hərbi təyyarəsi ilə gizli şəkildə Moskvaya çatdırıldığı barədə məlumat verilmişdi.
