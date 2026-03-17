Посол Ирана в Москве опроверг пребывание Моджтабы Хаменеи в РФ на лечении
- 17 марта, 2026
- 15:09
Посол Ирана в Москве Казем Джалали опроверг пребывание нового верховного лидера Моджтабы Хаменеи в РФ на лечении.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
Ранее сообщалось о том, что Хаменеи в связи с состоянием здоровья и из соображений безопасности был тайно доставлен в Москву российским военным самолетом.
Последние новости
15:21
Корея поблагодарила Азербайджан за помощь в эвакуации граждан из ИранаВнешняя политика
15:17
Багдад обсуждает с Тегераном возможность прохода иракских судов через Ормузский проливДругие страны
15:15
ЦАХАЛ раскрыл подробности операции по ликвидации Али Лариджани - ОБНОВЛЕНОДругие страны
15:12
Молдова вручила послу РФ ноту протеста из-за удара по Днестровской ГЭСДругие страны
15:11
Шариф и Токаев обсудили в телефонном разговоре ситуацию на Ближнем ВостокеДругие страны
15:09
Посол Ирана в Москве опроверг пребывание Моджтабы Хаменеи в РФ на леченииВ регионе
15:05
ЕС окажет поддержку в восстановлении нефтепровода "Дружба"Другие страны
15:02
В Джалилабаде состоялся Аграрный бизнес-фестивальАПК
15:01