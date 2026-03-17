Посол Ирана в Москве опроверг пребывание Моджтабы Хаменеи в РФ на лечении

Посол Ирана в Москве Казем Джалали опроверг пребывание нового верховного лидера Моджтабы Хаменеи в РФ на лечении.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Ранее сообщалось о том, что Хаменеи в связи с состоянием здоровья и из соображений безопасности был тайно доставлен в Москву российским военным самолетом.