İsrael Kats: Əli Laricani hava zərbəsi nəticəsində öldürülüb
- 17 mart, 2026
- 13:31
İranın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinin hava zərbəsi nəticəsində öldürülüb.
"Report" İsrail KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin müdafiə naziri İsrael Kats bildirib.
"Baş qərargah rəisi məni Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Laricaninin və "Bəsic"in rəhbərinin öldürüldüyü barədə məlumatlandırıb", - KİV-lər Katsın sözlərini sitat gətirib.
Daha əvvəl İran KİV-ləri məlumat yaymışdı ki, Laricaninin İsrailin hədəfi olduğuna dair xəbərlərdən sonra müraciəti yayımlanacaq.
Qeyd edək ki, Əli Laricani Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi və fevralın 28-də öldürülmüş İranın ali lideri Əli Xameneinin müşaviri olub, nüvə proqramı və xarici siyasət üzrə danışıqlarda əsas rol oynayıb.
