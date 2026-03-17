İsrael Kats: Əli Laricani hava zərbəsi nəticəsində öldürülüb
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    İsrael Kats: Əli Laricani hava zərbəsi nəticəsində öldürülüb

    Digər
    • 17 mart, 2026
    • 13:31
    İsrael Kats: Əli Laricani hava zərbəsi nəticəsində öldürülüb

    İranın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinin hava zərbəsi nəticəsində öldürülüb.

    "Report" İsrail KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin müdafiə naziri İsrael Kats bildirib.

    "Baş qərargah rəisi məni Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Laricaninin və "Bəsic"in rəhbərinin öldürüldüyü barədə məlumatlandırıb", - KİV-lər Katsın sözlərini sitat gətirib.

    Daha əvvəl İran KİV-ləri məlumat yaymışdı ki, Laricaninin İsrailin hədəfi olduğuna dair xəbərlərdən sonra müraciəti yayımlanacaq.

    Qeyd edək ki, Əli Laricani Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi və fevralın 28-də öldürülmüş İranın ali lideri Əli Xameneinin müşaviri olub, nüvə proqramı və xarici siyasət üzrə danışıqlarda əsas rol oynayıb.

    Əli Laricani Əli Xamenei ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Исраэль Кац: Али Лариджани ликвидирован авиаударом ВВС Израиля
    Katz: Ali Larijani killed in airstrike

    Son xəbərlər

    14:01

    "Yuventus" Luçano Spalletti ilə müqavilənin müddətini uzatmağa hazırlaşır

    Futbol
    13:59

    Şoyqu: Rusiyaya qarşı 56 ölkənin kəşfiyyat strukturları fəaliyyət göstərir

    Region
    13:55

    Horovlu kəndinə yeni köçürülən ailələrə mənzillərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:55

    Azərbaycana birbaşa xarici investisiyalarda neft-qaz sektorunun payı azalıb

    Maliyyə
    13:52

    "Oleq Bakinski" ilə birgə təqsirləndirilən Ukraynanın sabiq nazir müavini ilə bağlı qərar verilib

    Hadisə
    13:48

    Zelenski ABŞ-yə İran PUA-larına qarşı mübarizədə Ukraynanın köməyini təklif edib

    Digər ölkələr
    13:47

    Maksat Mamıtkanov Bişkek və Bakı arasında tərəfdaşlığın prioritetləri: energetika, logistika və hava əlaqəsi – MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    13:46

    Azərbaycanın nəqliyyat xidmətləri balansında ötən il 2 milyard dollara yaxın profisit yaranıb

    Maliyyə
    13:35

    Azərbaycanın turizm xidmətləri balansında ötən il 438 milyon dollarlıq profisit yaranıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti