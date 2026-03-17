ЦАХАЛ раскрыл подробности операции по ликвидации Али Лариджани - ОБНОВЛЕНО

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) раскрыла подробности операции по ликвидации секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ.

"Армия обороны Израиля объявляет, что ВВС Израиля, действуя на основании разведывательных данных ЦАХАЛ и используя уникальные оперативные возможности, нанесли точный удар, в результате которого был ликвидирован Али Лариджани, который фактически являлся лидером Ирана. Удар был нанесен, когда он находился недалеко от Тегерана", - говорится в сообщении.

13:29

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что секретарь Совбеза Ирана Али Лариджани ликвидирован в результате авиаудара ВВС Израиля.

Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ.

"Начальник штаба проинформировал меня о том, что секретарь Совета национальной безопасности Лариджани и глава "Басидж" были ликвидированы", - цитируют СМИ слова Каца.

Ранее иранские СМИ сообщали, что Лариджани выступит с посланием в ближайшее время после сообщений, что он стал целью атаки Израиля.

Али Лариджани был секретарем Высшего совета национальной безопасности и советником убитого 28 февраля Верховного лидера Ирана Али Хаменеи, играл ключевую роль в переговорах по ядерной программе и внешней политике.