ЦАХАЛ раскрыл подробности операции по ликвидации Али Лариджани - ОБНОВЛЕНО
    ЦАХАЛ раскрыл подробности операции по ликвидации Али Лариджани - ОБНОВЛЕНО

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) раскрыла подробности операции по ликвидации секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ.

    "Армия обороны Израиля объявляет, что ВВС Израиля, действуя на основании разведывательных данных ЦАХАЛ и используя уникальные оперативные возможности, нанесли точный удар, в результате которого был ликвидирован Али Лариджани, который фактически являлся лидером Ирана. Удар был нанесен, когда он находился недалеко от Тегерана", - говорится в сообщении.

    Новость дополняется...

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что секретарь Совбеза Ирана Али Лариджани ликвидирован в результате авиаудара ВВС Израиля.

    Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ.

    "Начальник штаба проинформировал меня о том, что секретарь Совета национальной безопасности Лариджани и глава "Басидж" были ликвидированы", - цитируют СМИ слова Каца.

    Ранее иранские СМИ сообщали, что Лариджани выступит с посланием в ближайшее время после сообщений, что он стал целью атаки Израиля.

    Али Лариджани был секретарем Высшего совета национальной безопасности и советником убитого 28 февраля Верховного лидера Ирана Али Хаменеи, играл ключевую роль в переговорах по ядерной программе и внешней политике.

    İsrail ordusu Əli Laricaninin öldürülməsi əməliyyatının təfərrüatlarını açıqlayıb - YENİLƏNİB
    Katz: Ali Larijani killed in airstrike
    Ты - Король

    Последние новости

    15:21

    Корея поблагодарила Азербайджан за помощь в эвакуации граждан из Ирана

    Внешняя политика
    15:17

    Багдад обсуждает с Тегераном возможность прохода иракских судов через Ормузский пролив

    Другие страны
    15:15

    ЦАХАЛ раскрыл подробности операции по ликвидации Али Лариджани - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:12

    Молдова вручила послу РФ ноту протеста из-за удара по Днестровской ГЭС

    Другие страны
    15:11

    Шариф и Токаев обсудили в телефонном разговоре ситуацию на Ближнем Востоке

    Другие страны
    15:09

    Посол Ирана в Москве опроверг пребывание Моджтабы Хаменеи в РФ на лечении

    В регионе
    15:05

    ЕС окажет поддержку в восстановлении нефтепровода "Дружба"

    Другие страны
    15:02

    В Джалилабаде состоялся Аграрный бизнес-фестиваль

    АПК
    15:01

    Мамытканов: Отношения Азербайджана и Кыргызстана в энергетике выходят на новый уровень

    Энергетика
    Лента новостей