Делегация грузинского телеканала Host TV ознакомилась с рабочим процессом Baku TV

Делегация одного из ведущих телеканалов Грузии - Host TV во главе с исполнительным директором Темуром Чарелашвили посетила офис Baku TV.

Как передает Report, делегация находится в Баку в рамках Азербайджано-грузинского медиафорума.

Стороны обсудили расширение регионального медиа-партнерства, подготовку совместных проектов и обмен профессиональным опытом. Представителям грузинской стороны подробно представили рабочий процесс телеканала, входящего в "Global Media Group".

Гости ознакомились с рабочим процессом Baku TV, входящего в Global Media Group. Делегации рассказали, что Baku TV оперативно производит новости на пяти языках, имеет широкую сеть корреспондентов - как в регионах Азербайджана, так и в пяти зарубежных странах.

Особое внимание привлек тот факт, что только за прошлый год видеоконтент канала на YouTube собрал более одного миллиарда просмотров. Кроме того, подчеркнуто, что вещание канала доступно не только в интернете, но и через кабельные и спутниковые сети по всему Азербайджану, а также в Европе и Азии.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы укрепления регионального информационного сотрудничества, обмен новостными материалами, организацию тренингов, а также реализацию будущих совместных медиа-проектов. По словам Темура Чарелашвили, Host TV проявляет особый интерес к развитию партнерства с Baku TV и созданию совместных проектов.

Гостям также сообщили о расширении региональной медиа-сети: уже подписаны меморандумы о сотрудничестве с медиаагентствами Узбекистана и Казахстана, и в ближайшее время в рамках этих договоренностей планируется осуществление ряда совместных инициатив.

Представители Host TV поблагодарили принимающую сторону за теплый прием и выразили уверенность, что сотрудничество между двумя телеканалами будет в дальнейшем только углубляться.