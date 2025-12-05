İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Gürcüstanın Host TV telekanalının rəhbərliyi Baku TV-nin iş prosesi ilə tanış olub

    Media
    • 05 dekabr, 2025
    • 20:04
    Gürcüstanın Host TV telekanalının rəhbərliyi Baku TV-nin iş prosesi ilə tanış olub

    Bakıda keçirilən "İctimai etimadın formalaşdırılmasında medianın rolu və informasiya təhlükəsizliyi" mövzusunda Azərbaycan–Gürcüstan Media Forumunda iştirakı çərçivəsində Gürcüstanın aparıcı media qurumlarından biri olan Host TV telekanalının icraçı direktoru Temur Charelashvilinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Baku TV-nin qonağı olub.

    "Report" xəbər verir ki, Gürcüstan nümayəndələri Baku TV-ni ziyarət edib və regional media əməkdaşlığının genişləndirilməsi, birgə layihələrin hazırlanması və təcrübə mübadiləsi imkanlarına dair ətraflı fikir mübadiləsi aparıblar.

    Qonaqlar "Global Media Group"a daxil olan Baku TV-nin iş prosesi ilə yaxından tanış olublar. Tanışlıq zamanı Baku TV-nin beş dildə operativ xəbər istehsal etməsi, ölkənin regionları ilə yanaşı, beş xarici ölkədə müxbir şəbəkəsinə malik olması diqqətə çatdırılıb. Bundan əlavə, kanalın "YouTube" platformasında ötən il ərzində yayımlanan videoların bir milyarddan çox baxış toplaması xüsusi qeyd olunub. Vurğulanıb ki, Baku TV-ni yalnız internet üzərindən deyil, həm də kabel və peyk yayımı vasitəsilə Azərbaycanın bütün bölgələrində, eləcə də Avropa və Asiyada izləmək mümkündür.

    Görüş zamanı tərəflər regional informasiya əməkdaşlığının gücləndirilməsi, qarşılıqlı xəbərlərin mübadiləsi, təlim proqramları, eləcə də gələcəkdə birgə media layihələrinin icrası ilə bağlı geniş müzakirələr aparıblar.

    Temur Charelashvili görüşdə bildirib ki, Host TV Baku TV ilə əməkdaşlığın qurulmasında və birgə layihələrin hazırlanmasında xüsusi maraq göstərir.

    Müzakirələrdə, həmçinin regional media şəbəkəsinin inkişafı istiqamətində görülən işlər haqqında məlumat verilib. Qeyd olunub ki, artıq Özbəkistan və Qazaxıstan Media Agentlikləri ilə media əməkdaşlığına dair memorandumlar imzalanıb və bu çərçivədə bir sıra birgə layihələrin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.

    Host TV nümayəndələri Baku TV-yə göstərilən yüksək qonaqpərvərliyə görə təşəkkür edərək, iki media qurumu arasında əməkdaşlığın gələcəkdə daha da dərinləşəcəyinə inandıqlarını bildiriblər.

    Baku TV Gürcüstan Azərbaycan-Gürcüstan Media Forumu

    Son xəbərlər

    20:30

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında V tur başa çatıb

    Komanda
    20:24

    Azərbaycan Çinə fındıq və badam ixracını artıracaq

    ASK
    20:22
    Foto

    "Sanat Art Center"də "Jazz-Mugham" adlı xüsusi konsert təşkil olunub

    Mədəniyyət
    20:11

    ING Azərbaycanda 2025-2026-cı illər üçün inflyasiya proqnozlarını yenidən nəzərdən keçirib

    Maliyyə
    20:04
    Foto

    Gürcüstanın Host TV telekanalının rəhbərliyi Baku TV-nin iş prosesi ilə tanış olub

    Media
    20:02
    Foto

    Bakı Beynəlxalq Film Festivalının açılış mərasimi keçirilib

    Mədəniyyət
    20:01

    Ermənistan İstintaq Komitəsi Gümrü merinin müavininin saxlanması xəbərini təsdiqləyib

    Region
    19:51

    İsveç Ukraynaya görə beş ölkəyə yardımı dayandıracaq

    Digər ölkələr
    19:42

    KİV: Bu gün Ukrayna və ABŞ nümayəndələrinin növbəti görüşü keçiriləcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti