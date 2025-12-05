В Баку состоялась церемония открытия Бакинского международного кинофестиваля, который в этом году представит зрителям 78 фильмов из 34 стран мира.

Как передает Report, мероприятие прошло в Киноцентре Низами и собрало представителей Министерства культуры, сотрудников посольств иностранных государств, членов международного жюри, а также деятелей культуры и искусства.

Фестиваль продлится пять дней, и с 11:00 на экранах Киноцентре Низами будут демонстрироваться полнометражные и короткометражные ленты. Вход для зрителей - свободный.

С прошлого года фестиваль включает конкурс полнометражных фильмов, и сегодня в его структуре четыре конкурсные программы. Каждую номинацию оценивает отдельное международное жюри.

В национальной конкурсной программе участвуют 16 короткометражных художественных и документальных фильмов, а также 5 студенческих работ.

Главная награда фестиваля - "Золотой гранат", однако в ряде номинаций предусмотрены специальные призы и дипломы.

Традиционно в рамках сотрудничества с British Council пройдет специальный показ короткометражек - номинантов BAFTA.