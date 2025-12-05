Полиция Ирландии расследует сообщения о дронах в небе во время прилета Зеленского

Ирландская полиция заявила, что расследует сообщения о нескольких неопознанных беспилотниках в своем небе во время посадки самолета президента Украины Владимира Зеленского в Дублине 2 декабря.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya.

"Специальное детективное подразделение (СДП) расследует это дело. В рамках этого СДП будет взаимодействовать с Вооруженными силами и международными партнерами по безопасности", - сообщила полиция.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 2 декабря совершил свой первый официальный визит в Ирландию.