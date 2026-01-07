В Буркина-Фасо пресекли заговор с целью убийства чиновников и президента Траоре

В Буркина-Фасо раскрыт заговор с целью убийства высших должностных лиц, включая президента страны Ибрагима Траоре.

Как передает Report, об этом сообщил в эфире телерадиокомпании RTB министр безопасности Махамаду Сана.

"Заговорщики планировали вызвать хаос в стране посредством серии целенаправленных убийств гражданских и военных чиновников, начиная с нейтрализации главы государства Траоре", - сказал он.

Он отметил, что операция должна была начаться 3 января 2026 года в 23:00 по местному времени. Заговорщики намеревались убить президента с близкого расстояния или атаковать его резиденцию беспилотниками, после чего ожидалась наземная интервенция внешних сил.