Burkina-Fasoda prezidentə və məmurlara sui-qəsd cəhdinin qarşısı alınıb
Digər ölkələr
- 07 yanvar, 2026
- 16:28
Burkina-Fasoda yüksək vəzifəli şəxslərə, o cümlədən ölkə Prezidenti İbrahim Traoreyə sui-qəsd planı ifşa olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə RTB teleradio şirkətinin efirində təhlükəsizlik naziri Mahamadu Sana bildirib.
"Sui-qəsdçilər dövlət başçısı Traoredən başlayaraq, mülki və hərbi məmurların məqsədyönlü qətllər seriyası vasitəsilə ölkədə xaos yaratmağı planlaşdırırdılar", - o deyib.
Nazir qeyd edib ki, əməliyyat 3 yanvar 2026-cı il tarixində yerli vaxtla 23:00-da başlamalı idi. Sui-qəsdçilər prezidenti yaxın məsafədən öldürmək yada onun iqamətgahına pilotsuz uçuş aparatları ilə hücum etmək niyyətində olublar, bundan sonra qurudan müdaxilə gözlənilirdi.
Son xəbərlər
17:05
Türkiyə Futbol Federasiyası 108 məşqçinin mərc oynadığını aşkarlayıbFutbol
17:00
Aydın baxış və strateji yanaşma - Prezidentdən ustad dərsi - ŞƏRHAnalitika
17:00
AMEA-nın vəzifəli şəxslərinin qanunsuz əməlləri barədə cinayət işi məhkəməyə göndərilibHadisə
16:53
2025-ci ildə Azərbaycanın dövlət sərhədində 128 milyon manatlıq qaçaqmal tutulubHadisə
16:52
Keçən il sərhəddə qeyri-qanuni miqrasiya ilə məşğul olan 12 mütəşəkkil dəstə zərərsizləşdirilibHadisə
16:50
Ötən il dövlət sərhədində axtarışda olan 3922 nəfər saxlanılıbHadisə
16:49
Azərbaycan–Suriya İşgüzar Şurası yaradılırBiznes
16:49
Foto
Video
DSX-nin 2025-ci ilin xidməti-döyüş fəaliyyətinin yekunlarına dair hesabat müşavirəsi keçirilibDaxili siyasət
16:43