    Burkina-Fasoda prezidentə və məmurlara sui-qəsd cəhdinin qarşısı alınıb

    Burkina-Fasoda yüksək vəzifəli şəxslərə, o cümlədən ölkə Prezidenti İbrahim Traoreyə sui-qəsd planı ifşa olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə RTB teleradio şirkətinin efirində təhlükəsizlik naziri Mahamadu Sana bildirib.

    "Sui-qəsdçilər dövlət başçısı Traoredən başlayaraq, mülki və hərbi məmurların məqsədyönlü qətllər seriyası vasitəsilə ölkədə xaos yaratmağı planlaşdırırdılar", - o deyib.

    Nazir qeyd edib ki, əməliyyat 3 yanvar 2026-cı il tarixində yerli vaxtla 23:00-da başlamalı idi. Sui-qəsdçilər prezidenti yaxın məsafədən öldürmək yada onun iqamətgahına pilotsuz uçuş aparatları ilə hücum etmək niyyətində olublar, bundan sonra qurudan müdaxilə gözlənilirdi.

    В Буркина-Фасо пресекли заговор с целью убийства чиновников и президента Траоре

