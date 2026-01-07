В Азербайджане выросли сборы по соцстрахованию, страхованию от безработицы и ОМС
В Азербайджане в 2025 году поступления по обязательному государственному социальному страхованию составили 6,448 млрд манатов, что на 11,9% или 684,9 млн манатов больше по сравнению с 2024 годом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.
Поступления от внебюджетных организаций выросли на 12,2% - до порядка 4,3 млрд манатов.
Поступления по страхованию от безработицы увеличились на 10% - до 228,9 млн манатов, в том числе по внебюджетному сектору - на 10,5%, до 173,3 млн манатов.
За год поступления по обязательному медицинскому страхованию выросли на 10,5% и достигли 1,1 млрд манатов. Из них 793,4 млн манатов (+10%) пришлись на внебюджетные организации.
