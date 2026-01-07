İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Azərbaycanda sosial, işsizlikdən və icbari tibbi sığorta daxilolmaları artıb

    Maliyyə
    • 07 yanvar, 2026
    • 15:54
    Azərbaycanda sosial, işsizlikdən və icbari tibbi sığorta daxilolmaları artıb

    2025-ci ildə Azərbaycanda muzdlu işçi sayının və əməkhaqqı fondunun "ağarması" prosesi şəraitində məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə daxilolmalar 6 milyard 448,3 milyon manat olub.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, 2024-cü illə müqayisədə 11,9 % və ya 684,9 milyon manat çoxdur. O cümlədən, son 1 ildə qeyri-büdcə təşkilatları üzrə daxilolmalar 12,2 % artaraq 4,3 milyard manata yaxın olub.

    Hesabat dövründə işsizlikdən sığorta haqları üzrə daxilolmalar 10 % artaraq 228,9 milyon manata, o cümlədən qeyri-büdcə təşkilatları üzrə daxilolmalar 10,5 % artaraq 173,3 milyon manata çatıb.

    İl ərzində icbari tibbi sığorta haqları üzrə daxilolmalar isə 10,5 % artaraq 1,1 milyard manat, o cümlədən qeyri-büdcə təşkilatları üzrə daxilolmalar 10 % artaraq 793,4 milyon manat təşkil edib.

    Dövlət Vergi Xidməti sosial sığorta daxilolmaları
    В Азербайджане выросли поступления по соцстрахованию, страхованию от безработицы и ОМС

