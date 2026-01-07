Azərbaycanda sosial, işsizlikdən və icbari tibbi sığorta daxilolmaları artıb
- 07 yanvar, 2026
- 15:54
2025-ci ildə Azərbaycanda muzdlu işçi sayının və əməkhaqqı fondunun "ağarması" prosesi şəraitində məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə daxilolmalar 6 milyard 448,3 milyon manat olub.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, 2024-cü illə müqayisədə 11,9 % və ya 684,9 milyon manat çoxdur. O cümlədən, son 1 ildə qeyri-büdcə təşkilatları üzrə daxilolmalar 12,2 % artaraq 4,3 milyard manata yaxın olub.
Hesabat dövründə işsizlikdən sığorta haqları üzrə daxilolmalar 10 % artaraq 228,9 milyon manata, o cümlədən qeyri-büdcə təşkilatları üzrə daxilolmalar 10,5 % artaraq 173,3 milyon manata çatıb.
İl ərzində icbari tibbi sığorta haqları üzrə daxilolmalar isə 10,5 % artaraq 1,1 milyard manat, o cümlədən qeyri-büdcə təşkilatları üzrə daxilolmalar 10 % artaraq 793,4 milyon manat təşkil edib.