АФФА и Федерация футбола Пакистана подписали меморандум о взаимопонимании

В Вашингтоне подписан меморандум о взаимопонимании между Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и Федерацией футбола Пакистана.

Об этом Report сообщили в АФФА.

Президент АФФА Ровшан Наджаф, находящийся с визитом в США для участия в церемонии жеребьевки ЧМ-2026, встретился с президентом Федерации футбола Пакистана Сайедом Мохсеном Гилани. Во время встречи АФФА и ФФП подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий расширение сотрудничества в области футбола.

Целью документа является укрепление партнерства между национальными ассоциациями двух стран, развитие футбола и дальнейшее укрепление международных связей. В рамках меморандума стороны будут сотрудничать в организации тренировочных сборов, проведении товарищеских матчей между национальными командами разных возрастных групп, поддержке женского футбола, футзала и пр.

Соглашение будет способствовать развитию футбола в обеих странах, созданию новых возможностей для молодых футболистов, тренеров и судей, а также укреплению дружбы и взаимного доверия между АФФА и Федерацией футбола Пакистана, отметили в ассоциации.