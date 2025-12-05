Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Азербайджане введут штрафы за сокрытие найденных историко-культурных ценностей

    Kультурная политика
    • 05 декабря, 2025
    • 12:27
    В Азербайджане введут штрафы за сокрытие найденных историко-культурных ценностей

    В Азербайджане предлагается ввести административную ответственность за непередачу государству найденных историко-культурных ценностей.

    Как сообщает Report, данная инициатива содержится в поправках к закону "Об охране памятников истории и культуры", которые были рассмотрены на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству и по культуре.

    Согласно проекту, при обнаружении историко-культурного памятника во время строительных или иных хозяйственных работ, необходимо приостановить все работы и сообщить о находке в уполномоченный государственный орган.

    В случае если информация не будет предоставлена, либо найденные ценности не будут переданы государству, предусмотрены штрафы: для физических лиц - 200 манатов, для должностных лиц - 400 манатов, для юридических лиц - 3 000 манатов.

    Лента новостей