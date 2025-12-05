РФ и Индия хотят углубить сотрудничество в области критически важных минералов

Россия и Индия хотят углубить сотрудничество в области редкоземельных элементов и критически важных минералов.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на совместное заявление президентов России Владимира Путина и Индии Нарендры Моди.

"Признавая стратегическое значение критически важных минералов для новых технологий и передового производства, стороны выразили заинтересованность в углублении сотрудничества в области технологий разведки, обработки и переработки критически важных минералов и редкоземельных элементов", - говорится в заявлении.

Стороны также договорились ускорить технические и коммерческие консультации по проекту сооружения новой АЭС с реакторной установкой ВВЭР. В частности, планируются работы по исследованиям, совместной разработке, локализации, совместному производству компонентов и топливной сборки для АЭС российского проекта.

Кроме того, Россия подтвердила поддержку кандидатуры Индии в постоянные члены реформированного и расширенного Совбеза ООН.