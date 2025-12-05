Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    РФ и Индия хотят углубить сотрудничество в области критически важных минералов

    Другие страны
    • 05 декабря, 2025
    • 14:34
    РФ и Индия хотят углубить сотрудничество в области критически важных минералов

    Россия и Индия хотят углубить сотрудничество в области редкоземельных элементов и критически важных минералов.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на совместное заявление президентов России Владимира Путина и Индии Нарендры Моди.

    "Признавая стратегическое значение критически важных минералов для новых технологий и передового производства, стороны выразили заинтересованность в углублении сотрудничества в области технологий разведки, обработки и переработки критически важных минералов и редкоземельных элементов", - говорится в заявлении.

    Стороны также договорились ускорить технические и коммерческие консультации по проекту сооружения новой АЭС с реакторной установкой ВВЭР. В частности, планируются работы по исследованиям, совместной разработке, локализации, совместному производству компонентов и топливной сборки для АЭС российского проекта.

    Кроме того, Россия подтвердила поддержку кандидатуры Индии в постоянные члены реформированного и расширенного Совбеза ООН.

    Индия Россия Нарендра Моди Владимир Путин АЭС Совбез ООН
    Elvis

    Последние новости

    14:37

    Азербайджан и КНР обсудили управление человеческими ресурсами в банковском секторе

    Финансы
    14:34

    РФ и Индия хотят углубить сотрудничество в области критически важных минералов

    Другие страны
    14:32
    Фото

    В Баку прошел Азербайджано-грузинский медиафорум - ОБНОВЛЕНО

    Медиа
    14:31

    Макрон: Единство Европы и США имеет ключевое значение в украинском вопросе

    Другие страны
    14:26

    СМИ: ХАМАС согласен отказаться от управления сектором Газа

    Другие страны
    14:22

    Стартовала регистрация волонтеров для участия в WUF13 в Азербайджане

    Внутренняя политика
    14:12
    Фото

    Микаил Джаббаров обсудил с вице-премьером Татарстана экономическое сотрудничество

    Бизнес
    14:11
    Фото

    В Шуше прошло заседание Рабочей группы по экологическим вопросам - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    14:08

    Азербайджан расширяет лесной фонд на освобожденных территориях

    Экология
    Лента новостей