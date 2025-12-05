Dəfinələrdə tapılan abidələrin dövlətə təhvil verilməməsinə görə cəza müəyyən ediləcək
- 05 dekabr, 2025
- 11:32
Dəfinələrdə aşkar edilən və ya tapılan abidələrin dövlətə təhvil verilməməsinə görə İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əlavə edilir.
"Report"un məlumatına görə, bu, Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu və Mədəniyyət komitələrinin birgə keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan "Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında" qanuna təklif edilən dəyişiklikdə yer alıb.
Məcəlləyə təklif olunan əlavəyə əsasən, inşaat və digər təsərrüfat işləri görülərkən tarix və ya mədəniyyət abidəsi aşkar edildikdə dərhal işləri dayandırmalıdır.
Dəyişiklik layihəsində göstərilib ki, bu barədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana (quruma) məlumat verilməlidir.
Məlumat verimədikdə, habelə dəfinələrdə aşkar edilmiş və ya tapılmış abidələrin dövlətə təhvil verilməməsinə görə - fiziki şəxslər 200 manat məbləğində, vəzifəli şəxslər 400 manat məbləğində, hüquqi şəxslər 3 min manat məbləğində cərimə ediləcək.