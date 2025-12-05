İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Dəfinələrdə tapılan abidələrin dövlətə təhvil verilməməsinə görə cəza müəyyən ediləcək

    Mədəniyyət siyasəti
    • 05 dekabr, 2025
    • 11:32
    Dəfinələrdə tapılan abidələrin dövlətə təhvil verilməməsinə görə cəza müəyyən ediləcək

    Dəfinələrdə aşkar edilən və ya tapılan abidələrin dövlətə təhvil verilməməsinə görə İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əlavə edilir.

    "Report"un məlumatına görə, bu, Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu və Mədəniyyət komitələrinin birgə keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan "Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında" qanuna təklif edilən dəyişiklikdə yer alıb.

    Məcəlləyə təklif olunan əlavəyə əsasən, inşaat və digər təsərrüfat işləri görülərkən tarix və ya mədəniyyət abidəsi aşkar edildikdə dərhal işləri dayandırmalıdır.

    Dəyişiklik layihəsində göstərilib ki, bu barədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana (quruma) məlumat verilməlidir.

    Məlumat verimədikdə, habelə dəfinələrdə aşkar edilmiş və ya tapılmış abidələrin dövlətə təhvil verilməməsinə görə - fiziki şəxslər 200 manat məbləğində, vəzifəli şəxslər 400 manat məbləğində, hüquqi şəxslər 3 min manat məbləğində cərimə ediləcək.

    Son xəbərlər

    12:21

    UEFA Çempionlar Liqası: "Ayaks"ın Bakıya səfər planı bəlli olub

    Futbol
    12:17

    Emin Əmrullayev: Gürcüstanın ali məktəbləri ilə tələbə mübadiləsi proqramlarını genişləndirmək istəyirik

    Elm və təhsil
    12:15

    İoane Şaişmelaşvili: BBC Azərbaycan haqqında qeyri-dəqiq məlumatlar yayımlayır

    Media
    12:15

    Nazir müavini: "Torpaq müsabiqələrinin keçirilməsi planlaşdırılır"

    ASK
    12:13
    Foto

    Cəbrayılın Horovlu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    12:12

    ADB Azərbaycan dəmir yollarının dekarbonizasiyası üzrə strateji layihəyə başlayıb

    İnfrastruktur
    12:09

    "Qalatasaray" və "Fənərbağça"nın futbolçusu saxlanılıb - YENİLƏNİB - 2

    Futbol
    12:08
    Foto

    Şuşada Ekoloji məsələlər üzrə İşçi qrupunun iclası keçirilir

    Daxili siyasət
    12:05

    İoane Şaişmelaşvili: KİV-də saxta kampaniyalar daha böyük miqyas alır

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti