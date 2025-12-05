Екатерина Цивцивадзе: Медиафорум Грузия-Азербайджан планируется на 2026 год

В 2026 году в Грузии планируется провести грузино-азербайджанский медиафорум.

Об этом заявила Report директор Информационно-аналитического центра Автономной Республики Абхазия в Тбилиси Екатерина Цивцивадзе.

В Баку 5 декабря состоялся Азербайджано-грузинский медиафорум.

Она подчеркнула, что форум в Баку важен для обмена опытом, поскольку у Грузии и Азербайджана много схожих проблем.

"В следующем году наш центр планирует провести аналогичный форум в Грузии, посвященный конфликтам в регионе", - сказала она.

Цивцивадзе добавила, что дезинформация в СМИ - это не только проблема Грузии или Азербайджана, а вызов XXI века. Она подчеркнула важность грамотного использования новых технологий в повседневной жизни и медиапрактиках, чтобы извлекать полезное и избегать опасного или вводящего в заблуждение контента.