Elvis
    Екатерина Цивцивадзе: Медиафорум Грузия-Азербайджан планируется на 2026 год

    Внешняя политика
    • 05 декабря, 2025
    • 14:52
    В 2026 году в Грузии планируется провести грузино-азербайджанский медиафорум.

    Об этом заявила Report директор Информационно-аналитического центра Автономной Республики Абхазия в Тбилиси Екатерина Цивцивадзе.

    В Баку 5 декабря состоялся Азербайджано-грузинский медиафорум.

    Она подчеркнула, что форум в Баку важен для обмена опытом, поскольку у Грузии и Азербайджана много схожих проблем.

    "В следующем году наш центр планирует провести аналогичный форум в Грузии, посвященный конфликтам в регионе", - сказала она.

    Цивцивадзе добавила, что дезинформация в СМИ - это не только проблема Грузии или Азербайджана, а вызов XXI века. Она подчеркнула важность грамотного использования новых технологий в повседневной жизни и медиапрактиках, чтобы извлекать полезное и избегать опасного или вводящего в заблуждение контента.

    Азербайджан Грузия медиафорум СМИ дезинформация Екатерина Цивцивадзе
    Yekaterina Tsivtsivadze: Gürcüstan-Azərbaycan Media Forumunun 2026-cı ildə keçirilməsi planlaşdırılır
    Ekaterine Tsivtsivadze: Georgia–Azerbaijan Media Forum planned for 2026
