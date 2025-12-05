Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Азербайджан внедрит систему "Немедленного пропуска" для надежных участников ВЭД

    05 декабря, 2025
    В Азербайджане планируется применение системы "Немедленного пропуска" для экспортно-импортных операций (внешнеэкономической деятельности, ВЭД), осуществляемых со стороны "надежных партнеров" таможенных органов страны.

    Как сообщает Report, это отражено в Плане мероприятий по реализации "Концепции надежного партнера", утвержденной сегодня распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    Кроме того, согласно документу, в Азербайджане планируется создать Систему предварительного информирования в международных перевозках в таможенных целях.

