Азербайджан внедрит систему "Немедленного пропуска" для надежных участников ВЭД

В Азербайджане планируется применение системы "Немедленного пропуска" для экспортно-импортных операций (внешнеэкономической деятельности, ВЭД), осуществляемых со стороны "надежных партнеров" таможенных органов страны.

Как сообщает Report, это отражено в Плане мероприятий по реализации "Концепции надежного партнера", утвержденной сегодня распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Кроме того, согласно документу, в Азербайджане планируется создать Систему предварительного информирования в международных перевозках в таможенных целях.