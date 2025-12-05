Азербайджан внедряет механизм господдержки уполномоченных экономических операторов

В Азербайджане планируется сформировать государственный механизм поддержки статуса уполномоченного экономического оператора.

Как сообщает Report, это нашло отражение в Плане мероприятий по реализации "Концепции надежного партнера", утвержденном президентом Ильхамом Алиевым.

Кроме того, согласно документу, планируется развитие системы таможенных складов, совершенствование деятельности, связанной с таможенным представительством, взаимное признание уполномоченных экономических операторов с зарубежными странами.