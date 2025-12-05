İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Biznes
    • 05 dekabr, 2025
    • 16:57
    Azərbaycanda səlahiyyətli iqtisadi operator statusu üzrə dövlət dəstək mexanizmi formalaşdırılacaq

    Azərbaycanda səlahiyyətli iqtisadi operator statusu üzrə dövlət dəstək mexanizmi formalaşdırılması nəzərdə tutulub.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi Etibarlı Tərəfdaş Konsepsiyasının həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planında öz əksini tapıb.

    Bundan başqa, sənədə əsasən, gömrük anbarı sisteminin inkişaf etdirilməsi, gömrük təmsilçiliyi ilə bağlı fəaliyyətin

    təkmilləşdirilməsi, xarici ölkələrlə səlahiyyətli iqtisadi operatorların qarşılıqlı tanınması planlaşdırılır.

    Азербайджан внедряет механизм господдержки уполномоченных экономических операторов

