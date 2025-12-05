Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Пострадавших при взрыве в Бинагади госпитализировали в Ожоговый центр - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    • 05 декабря, 2025
    • 18:26
    Пострадавших при взрыве в Бинагади госпитализировали в Ожоговый центр - ОБНОВЛЕНО

    Трое мужчин, пострадавших при взрыве в кафе в Бинагадинском районе Баку, госпитализированы в Ожоговый центр.

    Об этом Report сообщили в Республиканском центра скорой и неотложной медицинской помощи.

    "Вызов поступил в 15:30. Бригада скорой помощи, выехавшая на место происшествия, доставила в Ожоговый центр троих мужчин с различными ожогами", - говорится в сообщении.

    В Бинагадинском районе Баку произошел взрыв в одном из кафе, в результате пострадали три человека.

    Как передает Report со ссылкой на МЧС, объект общепита расположен на улице С. Мамедова.

    На место происшествия были оперативно направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС. По предварительным данным, причиной стала внезапная вспышка газа в газопроводе.

    На месте происшествия сотрудниками ведомства были приняты все необходимые меры безопасности. По факту происшествия соответствующие структуры проводят расследование.

    взрыв Баку кафе пострадавшие МЧС
    Фото
    Видео
    Binəqədidə partlayışda xəsarət alanlar Yanıq Mərkəzinə hospitalizasiya olunublar - YENİLƏNİB
    Фото
    Видео
    Explosion at café in Baku leaves three injured
    Elvis

    Последние новости

    18:28

    Moody`s: Существенных изменений в структуре банковской системы Азербайджана не ожидается

    Финансы
    18:27

    Швеция прекратит помощь пяти странам ради Украины

    Другие страны
    18:26
    Фото
    Видео

    Пострадавших при взрыве в Бинагади госпитализировали в Ожоговый центр - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    18:25

    Пострадавшие от отравления в школе Сальянского района выписаны из больницы - ОБНОВЛЕНО-4

    Здоровье
    18:13
    Фото

    Посол: Китай поддерживает усилия Азербайджана по разминированию

    Внешняя политика
    18:11

    ГНФАР расширяет международное сотрудничество: встречи в Абу-Даби и участие в саммите

    Финансы
    18:01

    Посол: Шеки является вторым по популярности направлением среди корейских туристов

    Внешняя политика
    17:36

    Азербайджан внедрит систему "Немедленного пропуска" для надежных участников ВЭД

    Бизнес
    17:35

    ING пересмотрела прогнозы по инфляции в Азербайджане на 2025-2026гг.

    Финансы
    Лента новостей