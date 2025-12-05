Пострадавших при взрыве в Бинагади госпитализировали в Ожоговый центр - ОБНОВЛЕНО

Трое мужчин, пострадавших при взрыве в кафе в Бинагадинском районе Баку, госпитализированы в Ожоговый центр.

Об этом Report сообщили в Республиканском центра скорой и неотложной медицинской помощи.

"Вызов поступил в 15:30. Бригада скорой помощи, выехавшая на место происшествия, доставила в Ожоговый центр троих мужчин с различными ожогами", - говорится в сообщении.

В Бинагадинском районе Баку произошел взрыв в одном из кафе, в результате пострадали три человека.

Как передает Report со ссылкой на МЧС, объект общепита расположен на улице С. Мамедова.

На место происшествия были оперативно направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС. По предварительным данным, причиной стала внезапная вспышка газа в газопроводе.

На месте происшествия сотрудниками ведомства были приняты все необходимые меры безопасности. По факту происшествия соответствующие структуры проводят расследование.