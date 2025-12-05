Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Финансы
    • 05 декабря, 2025
    • 17:35
    ING пересмотрела прогнозы по инфляции в Азербайджане на 2025-2026гг.

    Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2025 году на уровне 5,7%, в 2026 году - 5,7%, а в 2027 году - 8,9%.

    Как сообщает Report со ссылкой на ING, по сравнению с прошлыми прогнозами ожидания на текущий год повысились на 0,1 процентных пункта(п.п.), на следующий год на 0,2 п.п, а прогноз на 2027 год остался без изменений.

    Аналитики банка ожидают, что в четвертом квартале 2025 года инфляция составит 5,8%, в первом квартале 2026 года ING ожидает среднегодовую инфляцию на уровне 5,7%, во втором - 5,9%, в третьем и четвертом кварталах также по 5,7%.

    По прогнозам Минэкономики, среднегодовая инфляция в стране в этом году составит 5,4%, в 2026 году - 4,8%, а в 2027 году - 4,5%. Согласно последним прогнозам Центрального банка Азербайджана (октябрь 2025 года), инфляция в текущем году будет в пределах 6%, а в 2026 году - около 5,7%.

    ООН, в свою очередь, прогнозирует инфляцию в Азербайджане в 3,6% в этом году и 3,1% в следующем. Всемирный банк в 2025-2026 годах ожидает среднегодовую инфляцию в Азербайджане на уровне 2,3% .

    Азиатский банк развития прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2025 году на уровне 4,2%, в 2026 году - 3,5%.

    Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в текущем и следующем году на уровне 4% и 3% соответственно, Fitch Ratings 5,3% в 2025 году и 4,6% - в 2026, а Fitch Solutions - в 2025 году на уровне 5,7%, в 2026 году - 5,5%, а в 2027 году - 4,8%.

    Напомним, что среднегодовая инфляция в Азербайджане в прошлом году составила 2,2%, а в январе-октябре 2025 года - 5,7%.

    ING revises inflation forecasts for Azerbaijan for 2025–2026
    Elvis

