ING Azərbaycanda 2025-2026-cı illər üçün inflyasiya proqnozlarını yenidən nəzərdən keçirib

    Maliyyə
    • 05 dekabr, 2025
    • 20:11
    Niderlandın ən böyük bank qrupu olan "ING Group" 2025-ci ildə Azərbaycanda orta illik inflyasiyanın 5,7 %, 2026-cı ildə 5,7 %, 2027-ci ildə isə 8,9 % olacağını proqnozlaşdırır.

    "Report" ING-yə istinadən xəbər verir ki, əvvəlki proqnozlarla müqayisədə cari il üçün gözləntilər 0,1 faiz bəndi, növbəti il üçün 0,2 faiz bəndi artıb, 2027-ci il üzrə proqnoz isə dəyişməyib.

    Bankın analitikləri 2025-ci ilin dördüncü rübündə inflyasiyanın 5,8 % təşkil edəcəyini gözləyirlər.

    ING 2026-cı ilin birinci rübündə orta illik inflyasiyanın 5,7 %, ikinci rübdə 5,9 %, üçüncü və dördüncü rüblərdə isə 5,7 % səviyyəsində olacağını proqnozlaşdırır.

    İqtisadiyyat Nazirliyinin proqnozlarına görə, bu il ölkədə orta illik inflyasiya 5,4 %, 2026-cı ildə 4,8 %, 2027-ci ildə isə 4,5 % təşkil edəcək. Azərbaycan Mərkəzi Bankının son proqnozlarına (2025-ci ilin oktyabr ayı) əsasən, cari ildə inflyasiya 6 % həddində, 2026-cı ildə isə təxminən 5,7 % olacaq.

    BMT 2025-ci ildə Azərbaycanda inflyasiyanı 3,6 %, gələn il isə 3,1 % səviyyəsində proqnozlaşdırır. Dünya Bankı 2025-2026-cı illərdə Azərbaycanda orta illik inflyasiyanın 2,3 % olacağını gözləyir.

    Asiya İnkişaf Bankı 2025-ci ildə Azərbaycanda orta illik inflyasiyanın 4,2 %, 2026-cı ildə isə 3,5 % olacağını proqnozlaşdırır.

    "Moody's" beynəlxalq reytinq agentliyi Azərbaycanda orta illik inflyasiyanın cari və növbəti illərdə müvafiq olaraq 4 % və 3 %, "Fitch Ratings" 2025-ci ildə 5,3 %, 2026-cı ildə 4,6 %, "Fitch Solutions" 2025-ci ildə 5,7 %, 2026-cı ildə 5,5 %, 2027-ci ildə isə 4,8 % səviyyəsində olacağını proqnozlaşdırır.

    Xatırladaq ki, ötən il Azərbaycanda orta illik inflyasiya 2,2 %, 2025-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında isə 5,7 % təşkil edib.

