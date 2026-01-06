В Шри-Ланке пять человек умерли после употребления запрещенного алкоголя

Пять человек скончались после употребления нелегально дистиллированного алкоголя в Северо-Западной провинции Шри-Ланки.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местную полицию.

Три человека скончались вскоре после употребления алкоголя, еще двое - в больнице.

Расследование продолжается.

Официальные данные показывают, что около 40% всего алкоголя, потребляемого жителями Шри-Ланки, является контрафактным, что представляет серьезную опасность для здоровья из-за его токсичности. В Шри-Ланке зарегистрировано множество случаев массового отравления и смертей, связанных с контрафактным алкоголем.