    Другие страны
    • 06 января, 2026
    • 12:41
    В Шри-Ланке пять человек умерли после употребления запрещенного алкоголя

    Пять человек скончались после употребления нелегально дистиллированного алкоголя в Северо-Западной провинции Шри-Ланки.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местную полицию.

    Три человека скончались вскоре после употребления алкоголя, еще двое - в больнице.

    Расследование продолжается.

    Официальные данные показывают, что около 40% всего алкоголя, потребляемого жителями Шри-Ланки, является контрафактным, что представляет серьезную опасность для здоровья из-за его токсичности. В Шри-Ланке зарегистрировано множество случаев массового отравления и смертей, связанных с контрафактным алкоголем.

