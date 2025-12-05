На азербайджанской таможне внедрят систему двухступенчатого пропуска товаров

В таможенной системе Азербайджана предусматривается внедрение "Системы двухступенчатого пропуска товаров".

Как сообщает Report, это отражено в плане мероприятий по реализации Концепции надежного партнера, утвержденной сегодня распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Согласно документу, кроме этого, планируется усиление механизмов финансовой устойчивости для надежных партнеров, а также развитие дополнительного механизма поддержки микро и малого предпринимательства.