    На азербайджанской таможне внедрят систему двухступенчатого пропуска товаров

    Бизнес
    • 05 декабря, 2025
    • 17:18
    В таможенной системе Азербайджана предусматривается внедрение "Системы двухступенчатого пропуска товаров".

    Как сообщает Report, это отражено в плане мероприятий по реализации Концепции надежного партнера, утвержденной сегодня распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    Согласно документу, кроме этого, планируется усиление механизмов финансовой устойчивости для надежных партнеров, а также развитие дополнительного механизма поддержки микро и малого предпринимательства.

    Azərbaycan gömrüyündə "Malların ikipilləli buraxılış sistemi" tətbiq ediləcək
