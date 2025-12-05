Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    В результате незаконной вырубки деревьев природе нанесен ущерб на 36 тыс. манатов

    05 декабря, 2025
    17:25
    В результате незаконной вырубки деревьев природе нанесен ущерб на 36 тыс. манатов

    За последнюю неделю в ходе контрольных мероприятий на административных территориях города Баку, Абшеронского, Евлахского и Агстафинского районов были выявлены факты незаконной вырубки зеленых насаждений.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу экологической безопасности.

    В ходе расследования было установлено, что в результате незаконной вырубки деревьев в поселке Говсан Сураханского района города Баку, в поселке М.А.Расулзаде Бинагадинского района, в городе Хырдалане Абшеронского района, в селе Ени Чобанкяря Евлахского района и в поселке Пойлу Агстафинского района природе нанесен ущерб в размере 36 тысяч 380 манатов.

    Поскольку сумма ущерба, нанесенного зеленым насаждениям по каждому факту, образует состав преступления, собранные материалы были направлены в правоохранительные органы.

    Ağacların qanunsuz kəsiminə görə təbiətə 36 min manatdan çox ziyan dəyib
