В Азербайджане планируется создание модели развития "Таможня-бизнес"
Бизнес
- 05 декабря, 2025
- 17:24
В Азербайджане планируется создание модели развития "Таможня-бизнес".
Как сообщает Report, это предусмотрено в плане мероприятий по реализации Концепции надежного партнерства, утвержденной сегодня распоряжением президента Ильхама Алиева.
Согласно документу, предусмотрено внедрение системы "самооценки" для компаний (эта система будет основана на принципах деловой честности), признанных надежными партнерами.
Последние новости
18:28
Moody`s: Существенных изменений в структуре банковской системы Азербайджана не ожидаетсяФинансы
18:27
Швеция прекратит помощь пяти странам ради УкраиныДругие страны
18:26
Фото
Видео
Пострадавших при взрыве в Бинагади госпитализировали в Ожоговый центр - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
18:25
Пострадавшие от отравления в школе Сальянского района выписаны из больницы - ОБНОВЛЕНО-4Здоровье
18:13
Фото
Посол: Китай поддерживает усилия Азербайджана по разминированиюВнешняя политика
18:11
ГНФАР расширяет международное сотрудничество: встречи в Абу-Даби и участие в саммитеФинансы
18:01
Посол: Шеки является вторым по популярности направлением среди корейских туристовВнешняя политика
17:36
Азербайджан внедрит систему "Немедленного пропуска" для надежных участников ВЭДБизнес
17:35