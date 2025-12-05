В Азербайджане планируется создание модели развития "Таможня-бизнес".

Как сообщает Report, это предусмотрено в плане мероприятий по реализации Концепции надежного партнерства, утвержденной сегодня распоряжением президента Ильхама Алиева.

Согласно документу, предусмотрено внедрение системы "самооценки" для компаний (эта система будет основана на принципах деловой честности), признанных надежными партнерами.