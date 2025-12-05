Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Азербайджане планируется создание модели развития "Таможня-бизнес"

    • 05 декабря, 2025
    • 17:24
    В Азербайджане планируется создание модели развития "Таможня-бизнес".

    Как сообщает Report, это предусмотрено в плане мероприятий по реализации Концепции надежного партнерства, утвержденной сегодня распоряжением президента Ильхама Алиева.

    Согласно документу, предусмотрено внедрение системы "самооценки" для компаний (эта система будет основана на принципах деловой честности), признанных надежными партнерами.

