İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycanda "Gömrük–biznes" inkişaf modeli yaradılacaq

    Biznes
    • 05 dekabr, 2025
    • 17:06
    Azərbaycanda Gömrük–biznes inkişaf modeli yaradılacaq
    İlham Əliyev

    Azərbaycanda "Gömrük–biznes" inkişaf modelinin yaradılması nəzərdə tutulur.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə təsdiqlədiyi Etibarlı Tərəfdaş Konsepsiyasının həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planında öz əksini tapıb.

    Bundan başqa, sənədə əsasən, etibarlı tərəfdaşlar üçün biznes dürüstlüyünə əsaslanan "Özünüqiymətləndirmə" sisteminin tətbiqi planlaşdırılır.

    İlham Əliyev Etibarlı Tərəfdaş Konsepsiyası
    В Азербайджане планируется создание модели развития "Таможня-бизнес"

    Son xəbərlər

    17:30

    Bakıda 36 nömrəli marşrut üzrə avtobusların qismən yenilənməsi həyata keçiriləcək

    İnfrastruktur
    17:24
    Foto
    Video

    Binəqədidə kafedə partlayış olub, 3 nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    17:22

    Azərbaycan BƏƏ ilə investisiya imkanlarını müzakirə edib

    Maliyyə
    17:20

    "Atletiko" braziliyalı futbolçu ilə maraqlanır

    Futbol
    17:16

    Makron: Fransa Çinlə əlaqələri gücləndirməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    17:13

    Azərbaycanda idxal-ixrac əməliyyatları üzrə "Dərhal buraxılış" sistemi tətbiq ediləcək

    Biznes
    17:12

    AYNA: 12 nömrəli marşrutda istismar olunan avtobuslar yenilənir

    İnfrastruktur
    17:12

    Salyanda məktəbdə tüstüdən zəhərlənənlərin sayı 20-yə çatıb - YENİLƏNİB-4

    Sağlamlıq
    17:06

    Azərbaycanda "Gömrük–biznes" inkişaf modeli yaradılacaq

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti