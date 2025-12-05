İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    UEFA Çempionlar Liqası: "Araz-Naxçıvan" 1/8 final mərhələsinin cavab matçında da məğlub olub

    Futbol
    • 05 dekabr, 2025
    • 23:15
    Futzal üzrə UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsində "Benfika" (Portuqaliya) ilə cavab matçına çıxıb.

    "Report" xəbər verir ki, Portuqaliyanın paytaxtı Lissabondakı "Pavilyao Fidelidade"də baş tutan görüşdə Naxçıvan təmsilçisi 2:4 hesabı ilə məğlub olub.

    Portuqaliya klubunun heyətində İqor de Souza (9.24-cü dəqiqə), Andre Koelyo (28.57-ci dəqiqə) və Anilton Silva (34.28, 35.40-cı dəqiqələr) fərqləniblər.

    "Araz-Naxçıvan"dan isə Luicci Lonqo (35.52-ci dəqiqə) və Ədalət Ələkbərov (39.40-cı dəqiqə) rəqib qapısına yol tapıblar.

    Qeyd edək ki, komandalar arasında Bakıda keçirilən ilk matçda Portuqaliya təmsilçisi 9:0 hesablı qələbə qazanmışdı.

