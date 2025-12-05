UEFA Çempionlar Liqası: "Araz-Naxçıvan" 1/8 final mərhələsinin cavab matçında da məğlub olub
Futbol
- 05 dekabr, 2025
- 23:15
Futzal üzrə UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsində "Benfika" (Portuqaliya) ilə cavab matçına çıxıb.
"Report" xəbər verir ki, Portuqaliyanın paytaxtı Lissabondakı "Pavilyao Fidelidade"də baş tutan görüşdə Naxçıvan təmsilçisi 2:4 hesabı ilə məğlub olub.
Portuqaliya klubunun heyətində İqor de Souza (9.24-cü dəqiqə), Andre Koelyo (28.57-ci dəqiqə) və Anilton Silva (34.28, 35.40-cı dəqiqələr) fərqləniblər.
"Araz-Naxçıvan"dan isə Luicci Lonqo (35.52-ci dəqiqə) və Ədalət Ələkbərov (39.40-cı dəqiqə) rəqib qapısına yol tapıblar.
Qeyd edək ki, komandalar arasında Bakıda keçirilən ilk matçda Portuqaliya təmsilçisi 9:0 hesablı qələbə qazanmışdı.
