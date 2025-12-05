Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Число отравившихся угарным газом школьников в Сальяне возросло до 15 – ОБНОВЛЕНО

    Здоровье
    • 05 декабря, 2025
    • 16:18
    Число отравившихся угарным газом школьников в Сальяне возросло до 15 – ОБНОВЛЕНО

    Число учащихся, отравившихся угарным газом из пеллетной печи в одной из школ Сальянского района, увеличилось до 15 человек.

    Как сообщает сальянское бюро Report, в районную больницу были доставлены еще четыре ученика из школы села Юхары Нохудлу с диагнозом "отравление угарным газом".

    Как сообщили в медучреждении, 5 декабря в Сальянскую районную центральную больницу были госпитализированы 17 человек с подозрением на отравление угарным газом. "Всем пациентам оказана необходимая медицинская помощь. Состояние девяти из них было оценено как стабильное, после чего они были отпущены домой на амбулаторное лечение. Лечение восьми пациентов продолжается, их состояние также стабильное", - говорится в сообщении.

    По информации Ширван-Сальянского регионального управления образования, причиной распространения угарного газа стала забившаяся пеллетная печь.

    Факт расследуется.

    В одной из школ Сальянского района произошло массовое отравление, 13 человек госпитализированы.

    Как сообщает региональное бюро Report, инцидент произошел в школе села Юхары Нохудлу.

    По предварительной информации, 11 учеников и 2 работника были доставлены в Сальянскую районную центральную больницу с подозрением на отравление угарным газом из дровяной печи.

    По факту проводится расследование.

    Сальян школа инцидент отравление
    Salyanda məktəbdə tüstüdən zəhərlənənlərin sayı 18-ə çatıb - YENİLƏNİB-3
    Elvis

    Последние новости

    16:37

    Апелляционный суд принял решение по делу Али Керимли

    Другие
    16:34
    Фото

    В Баку обсудили международное сотрудничество по восстановлению культурного наследия

    Внешняя политика
    16:30
    Фото

    В Баку прошла конференция на тему культурного наследия и права на возвращение - ОБНОВЛЕНО

    Kультурная политика
    16:28

    Макрон: Франция готова укреплять связи и вести диалог с КНР ради стабильности во всем мире

    Другие страны
    16:22

    Словения выделяет 43 млн евро на инициативу PURL

    Другие страны
    16:18

    Число отравившихся угарным газом школьников в Сальяне возросло до 15 – ОБНОВЛЕНО

    Здоровье
    16:10

    Moody`s назвало основные драйверы усиления долгосрочных экономических перспектив Азербайджана

    Инфраструктура
    16:05

    Госминистр Великобритании: Азербайджан - ключевой партнер для стабильности в регионе

    В регионе
    16:01

    Мерц и Пашинян проведут переговоры в Берлине 9 декабря

    Другие страны
    Лента новостей