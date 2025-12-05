Число отравившихся угарным газом школьников в Сальяне возросло до 15 – ОБНОВЛЕНО

Число учащихся, отравившихся угарным газом из пеллетной печи в одной из школ Сальянского района, увеличилось до 15 человек.

Как сообщает сальянское бюро Report, в районную больницу были доставлены еще четыре ученика из школы села Юхары Нохудлу с диагнозом "отравление угарным газом".

Как сообщили в медучреждении, 5 декабря в Сальянскую районную центральную больницу были госпитализированы 17 человек с подозрением на отравление угарным газом. "Всем пациентам оказана необходимая медицинская помощь. Состояние девяти из них было оценено как стабильное, после чего они были отпущены домой на амбулаторное лечение. Лечение восьми пациентов продолжается, их состояние также стабильное", - говорится в сообщении.

По информации Ширван-Сальянского регионального управления образования, причиной распространения угарного газа стала забившаяся пеллетная печь.

Факт расследуется.

15:47

В одной из школ Сальянского района произошло массовое отравление, 13 человек госпитализированы.

Как сообщает региональное бюро Report, инцидент произошел в школе села Юхары Нохудлу.

По предварительной информации, 11 учеников и 2 работника были доставлены в Сальянскую районную центральную больницу с подозрением на отравление угарным газом из дровяной печи.

По факту проводится расследование.