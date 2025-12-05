Salyanda məktəbdə 10-dan çox şagird tüstüdən zəhərlənib - YENİLƏNİB
- 05 dekabr, 2025
- 15:46
Salyan rayon Aşağı Noxudlu kənd tam orta məktəbdə pelet sobasının tıxanması tüstülənməyə səbəb olub.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Şirvan-Salyan Regional Təhsil İdarəsindən məlumat verilib.
Qeyd edilib ki, məktəbdə əvvəlcədən yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı görülmüş tədbirlər sayəsində hadisənin yayılmasının qarşısı alınıb, şagirdlər və müəllimlər təxliyyə planına uyğun olaraq təhlükəsiz yerə təxliyyə ediliblər.
Tüstülənmə nəticəsində 10 şagird, 2 nəfər texniki işçi özünü pis hiss edib və təcili-tibbi yardıma müraciət edilib. Onların səhhəti diqqət mərkəzində saxlanılır. Hazırda aidiyyəti qurum tərəfindən hadisənin başvermə səbəbləri araşdırılır.
TƏBİB-dən isə "Report"un yerli bürosuna bildirilib ki, Salyan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsinə 13:48 radələrində Yuxarı Noxudli kənd məktəbində 11 şagird (4-ü oğlan, 7-si qız) və 2 nəfər texniki işçi tüstüdən zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.
Zəruri tibbi xidmət göstərildikdən sonra 8 nəfəri evə buraxılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.