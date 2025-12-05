Azərbaycan millisi beynəlxalq turnirdə keçirdiyi ilk oyunda qələbə qazanıb
Komanda
- 05 dekabr, 2025
- 17:43
Azərbaycanın basketbolçu qızlardan ibarət U-16 millisi Belarusun sabiq idman və turizm naziri, ölkənin Milli Olimpiya Komitəsinin ilk prezidenti Vladimir Rıjenkovun xatirəsinə həsr olunan XXVIII beynəlxalq turnirdə keçirdiyi ilk oyunda qələbə qazanıb.
"Report" xəbər verir ki, yığma ev sahibi Belarus ilə qarşılaşıb.
Görüş Azərbaycan komandasının 65:61 hesablı qələbəsi ilə nəticələnib.
Qeyd edək ki, turnir dekabrın 7-dək davam edəcək.
