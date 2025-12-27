Zelenski Trampla danışıqlardan öncə Kanadanın Baş naziri ilə görüşəcək
Digər ölkələr
- 27 dekabr, 2025
- 15:45
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bildirib ki, dekabrın 28-də Floridada amerikalı həmkarı Donald Trampla görüşdən əvvəl Kanadanın Baş naziri Mark Karni ilə görüşəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV-i məlumat yayıb.
"Bəli, biz indi ABŞ-yə gedən təyyarədəyik. Bu yolda biz Kanadada dayanacağıq, mənim Baş nazir Mark Karni ilə görüşüm olacaq", - o, jurnalistlərə bildirib.
V.Zelenski deyib ki, M.Karni ilə görüş zamanı Avropa ölkələrinin liderləri ilə onlayn söhbət də planlaşdırılır:
"Biz bütün məsələləri müzakirə edəcəyik, Donald Trampla fikir mübadiləsi aparacağım sənədlərin detallarını bölüşəcəyik".
