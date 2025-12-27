İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 27 dekabr, 2025
    • 15:45
    Zelenski Trampla danışıqlardan öncə Kanadanın Baş naziri ilə görüşəcək

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bildirib ki, dekabrın 28-də Floridada amerikalı həmkarı Donald Trampla görüşdən əvvəl Kanadanın Baş naziri Mark Karni ilə görüşəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV-i məlumat yayıb.

    "Bəli, biz indi ABŞ-yə gedən təyyarədəyik. Bu yolda biz Kanadada dayanacağıq, mənim Baş nazir Mark Karni ilə görüşüm olacaq", - o, jurnalistlərə bildirib.

    V.Zelenski deyib ki, M.Karni ilə görüş zamanı Avropa ölkələrinin liderləri ilə onlayn söhbət də planlaşdırılır:

    "Biz bütün məsələləri müzakirə edəcəyik, Donald Trampla fikir mübadiləsi aparacağım sənədlərin detallarını bölüşəcəyik".

    Зеленский перед переговорами с Трампом проведет встречу с премьером Канады

