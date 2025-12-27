Зеленский перед переговорами с Трампом проведет встречу с премьером Канады

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед встречей с американским коллегой Дональдом Трампом 28 декабря во Флориде, он встретится с премьер-министром Канады Марком Карни.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

"Да, мы сейчас в самолете на пути во Флориду, США. На этом пути мы остановимся в Канаде, у меня будет встреча с премьер-министром Карни", - сказал он журналистам.

По словам Зеленского, во время встречи с Карни планируется также онлайн-разговор с лидерами европейских стран.

"Мы проговорим все вопросы, проинформируем, обменяемся теми деталями тех документов, о которых я буду говорить с президентом Соединенных Штатов Америки", - сказал украинский президент.

При этом Зеленский добавил, что будет поднимать с европейскими лидерами "сенсационные вопросы", которые есть в этих документах.