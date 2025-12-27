Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Зеленский перед переговорами с Трампом проведет встречу с премьером Канады

    Другие страны
    • 27 декабря, 2025
    • 15:35
    Зеленский перед переговорами с Трампом проведет встречу с премьером Канады

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед встречей с американским коллегой Дональдом Трампом 28 декабря во Флориде, он встретится с премьер-министром Канады Марком Карни.

    Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

    "Да, мы сейчас в самолете на пути во Флориду, США. На этом пути мы остановимся в Канаде, у меня будет встреча с премьер-министром Карни", - сказал он журналистам.

    По словам Зеленского, во время встречи с Карни планируется также онлайн-разговор с лидерами европейских стран.

    "Мы проговорим все вопросы, проинформируем, обменяемся теми деталями тех документов, о которых я буду говорить с президентом Соединенных Штатов Америки", - сказал украинский президент.

    При этом Зеленский добавил, что будет поднимать с европейскими лидерами "сенсационные вопросы", которые есть в этих документах.

    Украина США Канада Марк Карни Дональд Трамп Владимир Зеленский европейские лидеры Флорида переговоры российско-украинская война
    Zelenski Trampla danışıqlardan öncə Kanadanın Baş naziri ilə görüşəcək
    Zelenskyy to meet Canada's PM before talks with Trump in Florida

    Последние новости

    16:49

    В Азербайджане в ноябре производство асфальта выросло втрое

    Промышленность
    16:30

    Экс-министр обороны Грузии арестован

    Внешняя политика
    16:20

    Китай ужесточит контроль над ИИ, имитирующим человеческую личность

    ИКТ
    16:09

    Посол: Выбор Эфиопии хозяйкой COP32 создаст новые возможности для сотрудничества с Баку

    Внешняя политика
    15:56

    Азербайджан сократил импорт автомобилей из Грузии на 39%

    Бизнес
    15:50

    Министр обороны Швейцарии усомнился в способности страны защитить себя от нападения

    Другие страны
    15:38

    В Азербайджане в ближайшие два дня ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    15:35

    Зеленский перед переговорами с Трампом проведет встречу с премьером Канады

    Другие страны
    15:24

    Литва вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

    Другие страны
    Лента новостей