    14 yaşadək cüdoçular arasında Azərbaycan birinciliyində fərdi mübarizələr başa çatıb.

    "Report" Azərbaycan Cüdo Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən yarışın üçüncü günündə son 6 çəkidə 129 idmançı tatamiyə çıxıb.

    Qızlar arasında 44, 57, +70 kq, oğlanlarda isə 46, 60 və +73 kq çəki dərəcələrində mükfatçılar bəlli olub.

    Qızlar

    44 kq

    1. Ayla Məmmədli (AHİTA)

    2. Fatimə Əli (Olp-Par Sumqayıt)

    3. Səidə Səfərli (Bakı şəhəri 8 nömrəli İOEUGİM PHŞ), Nərmin Niftalızadə (Şuşa UGİM)

    57 kq

    1. Arzu İmanzadə (RKİM)

    2. Sunay Məcidova (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    3. Zəhra Mədətzadə (Yevlax UGİM), Jalə Qocayeva (Olp-Par Sumqayıt)

    +70 kq

    1. Əsnad İlyasova (Lokomotiv İK)

    2. Mina Cəbrayılzadə (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    Oğlanlar

    46 kq

    1. Məhəmməd Səfərov (Bakı şəhəri 10 nömrəli UGİM PHŞ)

    2. Əli Qurbanlı (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    3. Kamal Həsənli (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ), Kənan Gəncəliyev (Zabrat İK)

    60 kq

    1. Kənan İsmayılov (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)

    2. Rəfail Cahid Sərabi (Bakı şəhəri 10 nömrəli UGİM PHŞ)

    3. Rəsul Rüstəmli (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ), Timur Şulman (DİN İC)

    +73 kq

    1. Baxış Əhmədov (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    2. Yusif Ağakişiyev (RKİM)

    3. Şükran Vahabov (Quba CİK), Mixail Tarusov (Kanokan-TT İK)

    Qeyd edək ki, ölkə birinciliyinə sabah komandalararası yarışla yekun vurulacaq.

