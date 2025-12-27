İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Litva Ottava Konvensiyasından çıxıb

    Digər ölkələr
    • 27 dekabr, 2025
    • 16:09
    Litva Ottava Konvensiyasından çıxıb

    Litva rəsmi olaraq piyada əleyhinə minaları qadağan edən Ottava Konvensiyasından çıxıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BNS agentliyi məlumat yayıb.

    Litva Müdafiə Nazirliyindən bununla bağlı bildirilib ki, konvensiyadan çıxdıqdan sonra ölkə piyada əleyhinə minaların alınması və ya istehsalı imkanlarına dair danışıqlara başlayacaq.

    İyul ayında "Reuters" agentliyi mənbələrə istinadən yazırdı ki, Litva və Finlandiya 2026-cı ildə özləri və Ukrayna üçün piyada əleyhinə minaların istehsalına başlayacaqlar.

    BMT-nin piyada əleyhinə minaların istifadəsini, yığılmasını, istehsalını və ötürülməsini qadağan edən, həmçinin onların məhvini nəzərdə tutan Ottava Konvensiyası 1999-cu ildə qüvvəyə minib.

    Litva Ottava Konvensiyası piyada əleyhinə minalar
    Литва вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

    Son xəbərlər

    16:14

    "Araz-Naxçıvan"ın icraçı direktoru: "Elmar Baxşıyevlə ilk görüşdə razılıq əldə olunmuşdu" - MÜSAHİBƏ

    Futbol
    16:09

    Litva Ottava Konvensiyasından çıxıb

    Digər ölkələr
    15:45

    "Barselona" iki müdafiəçini heyətinə qatmaq istəyir

    Futbol
    15:45

    Zelenski Trampla danışıqlardan öncə Kanadanın Baş naziri ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    15:39

    Şahbuzda avtomobil qaz xəttinə çırpılıb, 450 abonentin qazı kəsilib

    Hadisə
    15:36

    Tbilisi Şəhər Məhkəməsi Baço Axalaya barəsində həbs qətimkan tədbiri seçib

    Xarici siyasət
    15:30

    Səfir: Efiopiyanın COP32-yə ev sahibi seçilməsi Azərbaycanla əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar yaradacaq

    Xarici siyasət
    15:23

    Azərbaycan Gürcüstandan avtomobil alışını 39 % azaldıb

    Biznes
    14:54

    "Mançester Siti" müdafiəçisini satışa çıxarıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti