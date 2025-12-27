Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Литва вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

    Другие страны
    • 27 декабря, 2025
    • 15:24
    Литва вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

    Литва официально вышла из Оттавской конвенции, которая запрещает использование, хранение и производство противопехотных мин.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство BNS.

    Минобороны Литвы сообщало, что после выхода из конвенции страна начнет переговоры о возможности закупки или производства противопехотных мин.

    В июле агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что Литва и Финляндия начнут производить противопехотные мины в 2026 году для себя и Украины.

    Оттавская конвенция ООН вступила в силу в 1999 году. Она вводит полный запрет на изготовление, накопление запасов, передачу и применение противопехотных мин.

    Литва Оттавская конвенция мины

