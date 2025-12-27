Sabahın havası meteohəssas insanlarda narahatlıq yaradacaq
Sağlamlıq
- 27 dekabr, 2025
- 17:02
Sabahın havası bəzi meteohəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin tibbi-meteoroloji proqnozunda bildirilib.
Məlumata əsasən, narahatlığa səbəb dekabrın 28-də Abşeron yarımadasında mülayim xəzri küləyinin arabir güclənməsi ehtimalıdır.
Sabahın havası meteohəssas insanlarda narahatlıq yaradacaqSağlamlıq
