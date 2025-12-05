İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Makron: Fransa Çinlə əlaqələri gücləndirməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    • 05 dekabr, 2025
    • 17:16
    Makron: Fransa Çinlə əlaqələri gücləndirməyə hazırdır

    Fransa beynəlxalq vəziyyətin sürətlə dəyişdiyi və tamamilə qeyri-müəyyən olduğu bir dövrdə Çinlə əlaqələri gücləndirməyə hazırdır.

    "Report" "Xinhua" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Çinin sədri Si Cinpinlə Çinin cənub-qərbində yerləşən Siçuan əyalətinin inzibati mərkəzi Çendu şəhərində görüşdə deyib.

    "Biz konfliktlərin həlli ilə bağlı Çinlə dialoq və məsləhətləşmələr aparmağa və dünyada sülh və sabitliyin qorunması üçün birgə işləməyə hazırıq", - E.Makron vurğulayıb.

    Çin lideri bildirib ki, Çin və Fransa dialoq və əməkdaşlıq vasitəsi ilə dünyada sülh, sabitlik və insanlığın irəliləyişi işinə böyük töhfə verə bilərlər.

    Qeyd olunur ki, Makronun səfəri zamanı Çin və Fransa qlobal idarəçiliyin gücləndirilməsi, qlobal iqlim və ekoloji problemlərin həlli, nüvə enerjisinin sülh məqsədli istifadəsi sahəsində əməkdaşlığın davamlı təşviqi, kənd təsərrüfatı və ərzaq sahəsində mübadilə və əməkdaşlıq, eləcə də Ukrayna və Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə bağlı birgə bəyanatlarla çıxış ediblər.

    Fransa Çin Emmanuel Makron
    Макрон: Франция готова укреплять связи и вести диалог с КНР ради стабильности во всем мире

    Son xəbərlər

    17:30

    Bakıda 36 nömrəli marşrut üzrə avtobuslar qismən yenilənəcək

    İnfrastruktur
    17:24
    Foto
    Video

    Binəqədidə kafedə partlayış olub, 3 nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    17:22

    Azərbaycan BƏƏ ilə investisiya imkanlarını müzakirə edib

    Maliyyə
    17:20

    "Atletiko" braziliyalı futbolçu ilə maraqlanır

    Futbol
    17:16

    Makron: Fransa Çinlə əlaqələri gücləndirməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    17:13

    Azərbaycanda idxal-ixrac əməliyyatları üzrə "Dərhal buraxılış" sistemi tətbiq ediləcək

    Biznes
    17:12

    AYNA: 12 nömrəli marşrutda istismar olunan avtobuslar yenilənir

    İnfrastruktur
    17:12

    Salyanda məktəbdə tüstüdən zəhərlənənlərin sayı 20-yə çatıb - YENİLƏNİB-4

    Sağlamlıq
    17:06

    Azərbaycanda "Gömrük–biznes" inkişaf modeli yaradılacaq

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti