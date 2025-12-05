Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Макрон: Франция готова укреплять связи и вести диалог с КНР ради стабильности во всем мире

    05 декабря, 2025
    • 16:28
    Макрон: Франция готова укреплять связи и вести диалог с КНР ради стабильности во всем мире

    Франция готова укреплять связи с Китаем с учетом быстро меняющейся международной обстановки и полной неопределенности.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Чэнду, административном центре провинции Сычуань на юго-западе Китая.

    "Мы готовы вести диалог и консультации с КНР для разрешения конфликтов и работать вместе ради сохранения мира и стабильности во всем мире", - сказал Макрон.

    Лидер КНР заявил, что Китай и Франция могут совместно внести больший вклад в дело мира во всем мире, стабильности и прогресса человечества посредством диалога и сотрудничества.

    Отмечается, что в ходе визита Макрона Китай и Франция выступили с совместными заявлениями об укреплении глобального управления, совместном реагировании на глобальные климатические и экологические проблемы, постоянном продвижении сотрудничества в области мирного использования ядерной энергии, обменах и сотрудничестве в области сельского хозяйства и продовольствия, а также о ситуации в Украине и на Ближнем Востоке.

