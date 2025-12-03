Макрон прибыл с визитом в Китай
Другие страны
- 03 декабря, 2025
- 15:31
Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Пекин с трехдневным государственным визитом.
Как передает Report, об этом сообщает TV5Monde.
Завтра президент Франции встретится с лидером Китая Си Цзиньпином, а в пятницу планируется более неформальная их встреча.
В ходе визита Макрон намерен призвать КНР оказать давление на Россию по вопросу прекращения огня в Украине.
Кроме этого, одним из ключевых вопросов визита станут экономические отношения: Франция надеется привлечь больше китайских инвестиций, облегчить доступ французских товаров на рынок КНР и обсудить вопросы справедливого и взаимного доступа на рынки.
Во время визита планируется подписание нескольких соглашений в сферах энергетики, пищевой промышленности и авиации.
