Макрон прибыл с визитом в Китай

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Пекин с трехдневным государственным визитом.

Как передает Report, об этом сообщает TV5Monde.

Завтра президент Франции встретится с лидером Китая Си Цзиньпином, а в пятницу планируется более неформальная их встреча.

В ходе визита Макрон намерен призвать КНР оказать давление на Россию по вопросу прекращения огня в Украине.

Кроме этого, одним из ключевых вопросов визита станут экономические отношения: Франция надеется привлечь больше китайских инвестиций, облегчить доступ французских товаров на рынок КНР и обсудить вопросы справедливого и взаимного доступа на рынки.

Во время визита планируется подписание нескольких соглашений в сферах энергетики, пищевой промышленности и авиации.