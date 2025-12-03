Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Макрон прибыл с визитом в Китай

    Другие страны
    • 03 декабря, 2025
    • 15:31
    Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Пекин с трехдневным государственным визитом.

    Как передает Report, об этом сообщает TV5Monde.

    Завтра президент Франции встретится с лидером Китая Си Цзиньпином, а в пятницу планируется более неформальная их встреча.

    В ходе визита Макрон намерен призвать КНР оказать давление на Россию по вопросу прекращения огня в Украине.

    Кроме этого, одним из ключевых вопросов визита станут экономические отношения: Франция надеется привлечь больше китайских инвестиций, облегчить доступ французских товаров на рынок КНР и обсудить вопросы справедливого и взаимного доступа на рынки.

    Во время визита планируется подписание нескольких соглашений в сферах энергетики, пищевой промышленности и авиации.

    Elvis

    Лента новостей