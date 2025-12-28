Kriştianu Ronaldu 14-cü dəfə bir mövsümdə 40 qol vurub
Futbol
- 28 dekabr, 2025
- 13:48
Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəsr" futbol klubunun və Portuqaliya millisinin hücumçusu Kriştianu Ronaldu 2025-ci ildə vurduğu qolların sayını 40-a çatdırıb.
"Report" xəbər verir ki, o, bunu ötən gün ölkə çempionatının XI turunda "Əl-Uxdud" komandası ilə matçda dubl etməklə bacarıb.
40 yaşlı futbolçu karyerasında 14-cü dəfə bir mövsümdə vurduğu qolların sayını 40-a çatdırıb.
Ronaldu daha əvvəl 2010-2018, 2020-2021 və 2023-2025-ci illər mövsümlərində buna nail olub. Onun ən yaxşı nəticəsi 2013-cü ildə, 63 qol olub.
Qeyd edək ki, Ronaldu karyerası ərzində ümumilikdə 956 qol vurub.
Son xəbərlər
14:16
Foto
Qahirədə Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü qeyd olunubDiaspor
14:09
Qvineyada prezident seçkiləri keçirilirDigər ölkələr
13:57
Fransanın kino ulduzu Bricit Bardo vəfat edibŞou-biznes
13:48
Kriştianu Ronaldu 14-cü dəfə bir mövsümdə 40 qol vurubFutbol
13:41
Yol polisi hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə müraciət edibHadisə
13:32
Video
Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıbHərbi
13:21
Litvada fırtına səbəbindən 7 mindən çox sakin işıqsız qalıbDigər ölkələr
13:04
Rusiyanın Rostov vilayətində yük qatarı relsdən çıxıbRegion
12:47