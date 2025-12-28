Kriştianu Ronaldu 14-cü dəfə bir mövsümdə 40 qol vurub

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəsr" futbol klubunun və Portuqaliya millisinin hücumçusu Kriştianu Ronaldu 2025-ci ildə vurduğu qolların sayını 40-a çatdırıb.

    "Report" xəbər verir ki, o, bunu ötən gün ölkə çempionatının XI turunda "Əl-Uxdud" komandası ilə matçda dubl etməklə bacarıb.

    40 yaşlı futbolçu karyerasında 14-cü dəfə bir mövsümdə vurduğu qolların sayını 40-a çatdırıb.

    Ronaldu daha əvvəl 2010-2018, 2020-2021 və 2023-2025-ci illər mövsümlərində buna nail olub. Onun ən yaxşı nəticəsi 2013-cü ildə, 63 qol olub.

    Qeyd edək ki, Ronaldu karyerası ərzində ümumilikdə 956 qol vurub.

