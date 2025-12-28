Роналду в 14-й раз за карьеру забил 40 голов за год

Форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду в 14-й раз в профессиональной карьере достиг отметки в 40 забитых мячей за календарный год.

Как сообщает Report, 27 декабря португалец оформил дубль в матче с командой "Аль-Охдуд" (3:0) в 11-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Аналогичное достижение числится за Роналду с 2010 по 2018 год, в 2020, 2021, 2023 и 2024 годах. Лучший результат португальца - 63 забитых мяча за весь 2013 год.

Отметим, что за свою карьеру Роналду забил в общей сложности 956 голов.

"Аль-Наср" набрал 30 очков из 30 возможных в 10 стартовых турах чемпионата Саудовской Аравии и занимает первое место в турнирной таблице. "Аль-Хиляль" со второй строчки отстает на четыре очка.