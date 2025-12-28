Latviya Rusiya və Belarus sərhədləri boyunca gecə uçuşları qadağasını bir daha uzadıb
Digər ölkələr
- 28 dekabr, 2025
- 14:55
Latviyanın aviasiya orqanlarının rəhbərliyi Rusiya və Belarus sərhədləri boyunca bütün növ təyyarələr üçün axşam və gecə uçuşlarına qoyulan qadağanı bir daha uzadıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Riqa" Uçuş Məlumat Bölgəsinin dispetçer xidməti xəbər verib.
"Rusiya və Belarus sərhədləri boyunca axşam və gecə uçuşlarına qoyulan qadağan daha bir həftə - gələn ilin 4 yanvarına qədər uzadılıb", - açıqlamada deyilir.
Xidmətin məlumatına görə, Rusiya və Belarus sərhədindəki hava məkanında uçuşlar hər gün 6 km-ə qədər yüksəklikdə ümumdünya vaxtı ilə saat 17:00-dan 05:00-dək (Bakı vaxtı ilə saat 21:00-dan 09:00-dək) qadağandır.
Əvvəlcə sentyabrda tətbiq edilən qadağa günün sonuna qədər qüvvədə idi.
